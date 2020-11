Dijksma burgemeester Utrecht

Utrecht

De gemeenteraad had de voorkeur voor haar uit de lijst van in totaal 27 kandidaten. Er solliciteerden elf vrouwen en zestien mannen. Utrechters spraken van begin af aan hun voorkeur uit voor een vrouwelijke burgemeester. Maar volgens fractievoorzitter Heleen de Boer (GroenLinks) is de keuze op haar gevallen ‘op basis van kwaliteit'. ‘Dat ze een vrouw is, was geen selectiecriterium.’

Een vertrouwenscommissie droeg dinsdagavond twee namen voor. De raad gaf uiteindelijk de doorslag. Die kijkt uit naar de samenwerking.

Dijksma werd met luid applaus ontvangen. De nu nog wethouder Verkeer en Vervoer gaf via een videoverbinding aan ‘burgemeester voor alle Utrechters te willen zijn'. ‘Onder strikte regels wil ik graag iedereen snel leren kennen. Het is een lastige tijd.' Ze zegt Utrecht te hebben ‘zien veranderen en opbloeien'.

Ze kijkt er naar uit haar nieuwe functie te gaan bekleden. ‘We zullen met het gezin heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad.' <