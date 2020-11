Slachtoffers van kindermishandeling doen hun verhaal

Minstens 3 procent van alle kinderen wordt mishandeld, aldus het Nederlands Jeugdinstituut. In het nieuwe EO-programma Getekend – sporen van kindermishandeling vertellen vijf slachtoffers over de impact van hun moeilijke jeugd. Terwijl kunstenaar Herman van Hoogdalem in zijn atelier naar de verhalen luistert, tekent hij hun portretten.