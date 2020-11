‘Er is geen ruimte voor een reformatorische visie op homoseksualiteit. Ik schaam mij ervoor dat onze politiek zo intolerant is’

Ridderkerk

Wat vindt u van de ontstane ophef?

‘Het verbaast me dat een debat dat maandag in de Kamer zou gaan over burgerschap wordt versmald tot het thema ‘homoseksualiteit en reformatorisch onderwijs’. We weten dat ons onderwijs onder een vergrootglas ligt. Wat ons nu duidelijk is geworden, is dat er in Nederland geen ruimte is voor andere opvattingen over homoseksualiteit dan die stroken met die van homobelangenorganisatie COC. Terwijl ik dacht dat we in een land leven waarin we vrijheid van meningsuiting kennen.’

Wat betekent dat voor een belangenorganisatie voor reformatorisch onderwijs?

‘Ik ben oprecht begaan met alle jongeren in onze scholen en kerken die worstelen met homoseksuele gevoelens. Dat levert heel fundamentele geloofsvragen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .