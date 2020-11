Zwangere docent krijgt toch vakantiedagen

Docenten in het voortgezet onderwijs wier zwangerschapsverlof in een schoolvakantie valt, moeten de verloren vakantiedagen op een later moment kunnen inhalen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Amsterdam

De hoogste rechter kwam tot die conclusie in een zaak die een docent van het Rijnlands Lyceum in Wassenaar had aangespannen.

De vrouw had van mei tot en met oktober 2018 zwangerschapsverlof waarvan een deel overlapte met de schoolvakanties. De verloren zomervakantiedagen kon ze later inhalen, maar de negen vakantiedagen uit mei niet. De cao bepaalt namelijk dat alle verloven die in de vakanties vallen, niet gecompenseerd hoeven te worden. Alleen zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens de zomervakantie zijn van die regel uitgezonderd.

Dat is ongelijke behandeling, oordeelt de Hoge Raad nu. Zwangere vrouwen worden op deze manier benadeeld ten opzichte van mannelijke collega’s. ‘Die hebben dan namelijk meer vrije dagen..

