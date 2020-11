Extra check uitslag raadsverkiezingen

Den Haag

In meerdere gemeenten zijn volgende week woensdag gemeenteraadsverkiezingen, en als de uitslag bekend is, zal de Kiesraad de uitkomst extra controleren. De organisatie wil weten of de ‘optelsoftware' waarmee de stemmen bij elkaar worden opgeteld, goed heeft opgeteld. Stemmentellers gebruiken het programma OSV2020. Dat is de nieuwste versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen. In het programma vullen de tellers in welke stemmen zijn uitgebracht, waarna het programma een totaal uitrekent dat naar het hoofdstembureau kan worden gestuurd. <