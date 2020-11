Gommers: quarantaine-check moet strenger

Hilversum

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, denkt dat quarantaine wegens corona eigenlijk strenger zou moeten worden afgedwongen, met controles. Dat zei hij in de podcast Vraag het Gommers van BNR. De ic-deskundige meent dat het aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, zoals het kabinet doet, niet goed werkt. Hij verwees naar China waar zeer strenge controles waren. ‘Zij zijn nu van COVID af.’ Maar dergelijke strengheid zit niet in onze cultuur, stelde hij: ‘Zo zijn wij niet.’ Bij de bestrijding van een virus en andere crisisbeheersing is het wel even ‘gemakkelijker’ als je een dictatuur hebt, aldus Gommers, die echter benadrukte dat hij ‘absoluut, zeker niet’ naar een dictatuur wil. Hij stelde dat er veel te winnen valt bij sneller testen en uitslagen geven. Dat zal het mensen gemakkelijker maken om in quarantaine te blijven.

Het aantal nieuwe coronagevallen daalde maandag met bijna 1000. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4709 positieve tests geregistreerd. <