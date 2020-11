Eén op de vijf 55-plussers wandelt nooit

Utrecht

Dat zegt het Mulier Instituut, dat zich bezighoudt met de betekenis van sport en sportmogelijkheden in ons land. Het deed een representatieve steekproef onder meer dan 550 mensen, gezond en niet zo gezond, werkend of niet werkend. Het wel of niet hebben van werk maakte niet uit voor het aantal wandeluren dat ze maken, aldus een onderzoekster. Werkenden die willen wandelen, maken er gewoon tijd voor. Leeftijd blijkt er evenmin veel toe te doen.

De opleiding van mensen maakt echter wel veel uit, aldus het instituut: ‘Van de lager opgeleiden heeft een kwart de afgelopen twaalf maanden niet gewandeld, terwijl dit bij de hoger opgeleiden slechts één op de tien is.' De mensen die dagelijks wandelen, doen dat eigenlijk nooit langer dan twee uur. <

ouderen zijn vaker fietsslachtoffer

Fietsers die om het leven komen bij een ongeluk, zijn steeds vaker ouderen. Inmiddels zijn zeven van de tien fietsdoden 60-plus, meldt het kenniscentrum CROW-Fietsberaad op basis van nieuwe cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De toename in het aandeel fietsdoden is vooral te zien bij 80-plussers. In 2019 viel 27 procent van de fietsdoden in die leeftijdscategorie.