Dansende Elly Zuiderveld en Willeke Brouwer

'Jeruzalem is mijn thuis. Red mij, neem me mee. Mijn koninkrijk is niet hier.’ Dat is de vrije vertaling van de Zoeloe-gospeltekst waarop zaterdag werd gedanst in het vissersplaatsje Kuinre, onder meer door de kinderen van de lokale zondagsschool. De initiatiefnemer is ND-cartoonist Willeke Brouwer. Omdat zij onlangs haar elleboog op twee plekken brak, kreeg ze hulp van haar kinderen, zangeres Elly Zuiderveld en filmmaker André van der Weide. Zij hopen dat hun versie van de zogenoemde Jerusalema Challenge anderen opbeurt.