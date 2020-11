'We vroegen ons al jaren af waarom die walvisstaarten daar stonden. Nou, daarom dus.'

Daar gaat-ie dan: de 'walvismetro'. Het rijtuig dat maandagnacht in Spijkenisse door het stootblok schoot en op een enorm kunstwerk strandde, is dinsdag na een grote bergingsoperatie weggetakeld en staat nu in Rotterdam voor onderzoek. De bestuurder – de enige persoon op dat moment aan boord – strandde tien meter boven de grond, maar kwam met de schrik vrij.

Het overhangende deel van het metrostel hangt los van het kunstwerk in de vorm van een walvisstaart waar het eerder deze week belandde. De voorste wagon is een stukje opgehesen met twee hijskranen om die te stabiliseren.

Het surrealistische beeld van de metro die letterlijk op een walvisstaart gestrand was, ging de hele wereld over. Een 'cliffhanger', een 'verhaal met een staartje', kopten de media. Of – lastig te vertalen, maar o, zo'n mooie inkopper – 'Quite a tail to tell', zoals de Britse Daily Mail het stelde.

Dat de polyester walvisstaart de metro heeft kunnen dragen, verbaast de ontwerper, beeldend kunstenaar Maarten Struijs, zelf ook. Het kunstwerk staat er immers al twintig jaar en je zou zeggen dat het materiaal zou verpulveren, zo stelde hij tegenover de NOS.

De Spijkenissers waren ook onder de indruk van het spektakel dat zich voltrok rond station De Akkers. Vele kwamen dan ook een kijkje nemen en verwond..

