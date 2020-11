Ben je dankbaar?, vroeg Henk

De naam Henk Binnendijk hoorde ik voor het eerst toen mijn klasgenoten naar de EO-Jongerendag gingen. In 2013 deelden we op een vrouwendag het podium en leerde ik hem persoonlijk kennen. Ter voorbereiding vertelden we elkaar hoe God ons leven leidt. ‘Ik ben zo dankbaar voor wat ik in zijn kracht heb mogen doen’, zei hij.