Levenslang voor vader en zonen

Voor vier moorden in een growshop in Enschede zijn Camil A. (59) en zijn zonen Dejan A. (34) en Denis A. (32) vrijdag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen.

Almelo

Het OM had tijdens de strafzaak in september ook driemaal levenslang geëist tegen de Serviërs uit Nijverdal en Hengelo. De vier slachtoffers, onder wie de eigenaar van de winkel voor benodigdheden voor wietteelt, werden op 13 november 2018 van dichtbij doodgeschoten. De drie hoofdverdachten zijn veroordeeld voor moord in vereniging. In totaal moeten de schutters zo'n 877.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

In de rechtbank in Almelo beriepen de hoofdverdachten zich op hun zwijgrecht. <