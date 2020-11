Doden na storm Eta in Midden-Amerika

Tegucigalpa

Meer dan 170 mensen zijn in Midden-Amerika om het leven gekomen door de tropische storm Eta. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt door overstromingen in Nicaragua, Honduras en Guatemala. ‘De situatie is ernstig en moet professioneel worden aangepakt, snel', zei de Hondurese president Juan Orlando Hernandez tegen tv-zender HCH, wijzend op mensen die gestrand zijn of vastzitten op daken van overstroomde huizen. Eta is een van de hevigste stormen sinds jaren in Midden-Amerika en kwam dinsdag als orkaan in de categorie 4 over het binnenland. <