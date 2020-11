Spanning stijgt naar kookpunt in de VS, Biden op winst

Washington

De spanning in het land is de afgelopen dagen tot een kookpunt gestegen. Want hoewel vrijwel niemand rekende op een snelle uitslag, duurt het nu wel erg lang. Al vrij snel na het sluiten van de stembussen, dinsdagavond, werd duidelijk dat Biden niet op een ruime overwinning afstevende, zoals de peilingen juist wel deden geloven.

In de dagen die volgden bleek dat in de swing states, staten waar de uitslag op voorhand lastig te voorspellen is, Trump een voorsprong nam bij het tellen van de stemmen. Die voorsprong werd steeds kleiner, en woensdag werd duidelijk dat Biden de noordelijke staten Michigan en Wisconsin aan zijn totaal mocht toevoegen.

Veel Amerikanen hoopten dat donderdag de beslissing zou vallen, maar dit gebeurde niet,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .