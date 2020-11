Kortjes Nl (5)

Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om de gevolgen van aardbevingsschade aan te pakken. Dat meldden de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag in Groningen. Het geld is bedoeld als genoegdoening en voor maatregelen waarmee woningen versterkt en verduurzaamd kunnen worden. Het uitgangspunt is dat 'huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als die in de rest van het land'. De actiegroepen Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad vinden dat er te weinig is gedaan met commentaar dat de actiegroepen op concepten van het akkoord hebben geleverd. Huizen in het bevingsgebied worden volgens hen veel te vroeg veilig verklaard. <

