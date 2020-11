De zwaarste start

die een Amerikaanse president ooit heeft gehad, als – zoals het er nu voorstaat – in januari president Trump de macht zal moeten overdragen aan Joe Biden. Het land verkeert, ondanks een opleving in het afgelopen kwartaal, in een economische crisis, twintig miljoen Amerikanen dreigen eind januari uit hun huis gezet te worden en corona grijpt in het land op dit moment met ruim 100.000 slachtoffers per dag om zich heen.

Die problemen tegelijkertijd het hoofd te bieden, is al een immense opgave. Maar dan is er nog de positie van de Verenigde Staten als wereldleider, die zwaar is ondergraven. De VS zijn officieel uit het Klimaatakkoord gestapt, vertrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie en het laatste akkoord om kernwapens te beperken, loopt in februari af. Ook dat zijn zaken die niet met een handtekening zijn om te draaien. Nu al werpt bijvoorbeeld Rusland barricades op. Als Biden president wordt, zo schrijft staatspersbureau TASS, zal het lastiger onderhandelen worden, want hij en ‘de Democratische partij zijn niet in staat tot een buitenlandpolitiek die Rusland eerlijk benadert’.





Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .