Grapperhaus: nu nog geen avondklok

Den Haag

Er komt nog geen avondklok in regio’s waar het aantal coronabesmettingen nog altijd gevaarlijk snel stijgt. Dat heeft justitieminister Ferd Grapperhaus gezegd na afloop van de ministerraad. Premier Mark Rutte kondigde eerder deze week aan dat in sommige zwaar getroffen regio's mogelijk een avondklok kan gaan gelden. Met name in de gebieden rond Rotterdam en Dordrecht en Twente is het aantal besmettingen nog steeds hoog.

Toen duidelijk werd dat het kabinet voor zo'n avondklok gebruik wilde maken van de zogenoemde noodtoestandwet, trapte de Tweede Kamer op de rem. <