Daniël Lohues wint Drentse cultuurprijs

Muzikant en schrijver Daniël Lohues is de winnaar van de Culturele Prijs van Drenthe 2020. ‘Hij is een ambassadeur voor de provincie, laat zijn Drentse wortels en trots op Drenthe doorklinken in zijn liedjes en columns en spreekt, zingt en schrijft in het Drents', aldus de provincie.

Assen

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het eerste album verscheen van de Drentse band Skik, waarmee de muzikant uit Erica landelijk doorbrak. Een van de bekendste nummers van de band is het door Lohues geschreven 'Op Fietse'.

‘Daniël Lohues schrijft, maakt en produceert (film)muziek, maar is ook thuis in het theater en is al jaren columnist bij Dagblad van het Noorden', zegt juryvoorzitter Annette Timmer over de veelzijdigheid van Lohues. ‘En niet onbelangrijk; hij is een inspiratiebron en stimulator voor jong talent.' De prijs wordt in 2021 uitgereikt. <