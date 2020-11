Jongeren: 7 uur op scherm is te veel

‘Toen ik Eden in mijn handen had, voelde ik intens verdriet: ooit overwoog ik haar het leven af te nemen’

In een abortuskliniek vangt Debora Smit op het scherm een glimp op van bewegend leven in haar buik. Het zet een knop om in haar hoofd, ze neemt bedenktijd. Nu is ze het boegbeeld van de Week van het Leven.