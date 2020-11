Eén keer in de twee weken staat er op de achterpagina van het Nederlands Dagblad een ouderenportret. Bent u 75+ en wilt u iets over uw leven vertellen, laat het ons dan weten. Ook als u iemand in uw omgeving boven de 75 jaar kent die mee wil doen, geef ons dan gerust die naam door. Vermeld bij uw aanmelding of tip woonplaats en telefoonnummer van uzelf of de betrokkene.