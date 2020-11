Kinderarts Dick Mul: ‘Om te zeggen vanaf wanneer een ongeboren leven mens is, hebben we te weinig kennis’

Wanneer begint het menselijk leven? Uiteenlopende meningen daarover staan een goed gesprek in de weg. Intussen ontwikkelt de biotechnologie zich in rap tempo. Dat roept om ethische bezinning, vindt kinderarts Dick Mul. ‘Embryo’s kun je genetisch aanpassen, maar wat vinden we als samenleving daarvan?’

Een ethische bezinning op hoe we kijken naar ongeboren leven is met het oog op voortschrijdende ontwikkelingen in de biotechnologie noodzakelijk, vindt kinderarts Dick Mul.

Amersfoort

Het is nog geen halve eeuw geleden dat het begin van menselijk leven nog volledig verscholen lag in de baarmoeder van de zwangere vrouw. De introductie van in-vitrofertilisatie (ivf) eind jaren zeventig luidde een nieuw tijdperk in. Om de kinderwens van ouders te vervullen die via de natuurlijke weg geen kinderen konden krijgen, ging de wetenschap actief aan de gang met de ontwikkeling van embryo’s. Het leidde tot nieuwe mogelijkheden zoals het gebruik van donorzaad. De toegenomen ‘maakbaarheid’ van leven vraagt dringend om ethische bezinning, betogen vijftien auteurs in de bundel Geboren, niet gemaakt, reflecties op het levensbegin, die maandag verschijnt. Het is een uitgave van het Lindeboom Instituut, dat m..

