Oversterfte treft verpleeghuizen het hardst: ‘Qua aantallen weer op niveau eerste golf’

Den Haag

Het grootste deel van de coronapatiënten die nu overlijden, woont in verpleeghuizen. In week 44 (26 oktober tot en met 1 november) was er in Nederland sprake van een totale 'oversterfte' van ruim zevenhonderd mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oversterfte is het aantal mensen dat overlijdt bóvenop wat normaalgesproken mag worden verwacht in deze tijd van het jaar. Maar van die zevenhonderd mensen die in week 44 éxtra overleden, woonden er meer dan vierhonderd in verpleeghuizen. In week 43 eerder was er in de langdurige zorg een oversterfte van 270.

'We zitten qua aantallen besmettingen weer op het niveau van de eerste golf. Dat is niet best', zegt woordvoerder Lyanneke Krauss van Verenso, de vereniging van verpl..

