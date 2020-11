‘Moe moe moe en een olifant op mijn borst’: zó is het om ‘gewoon’ covid te hebben

Bij de meeste mensen openbaart COVID-19 zich niet als levensbedreigende ziekte – maar als een ziekte vol onverwachte wendingen. Nu het aantal besmettingen de 350.000 is gepasseerd, vroeg de Volkskrant rond bij lezers: hoe is het eigenlijk om ‘gewoon’ covid te hebben?

Dit is niet de griep, dat besefte Maria Hoet al snel. ‘Bij griep denk je na een week: ik geloof dat ik het ergste heb gehad. Bij COVID-19 niet. Je voelt je een paar uur iets beter, en dan begint het weer opnieuw, vaak bij een ander lichaamsdeel’, verhaalt Hoet. ‘Het lijkt van crisis naar crisis te gaan. Je krijgt keelpijn. De volgende dag krijg je hoofdpijn, maar dat is niet goed uitgedrukt: steken in je kop is een betere formulering. Dan gaat het weer een paar uur, en dan ineens krijg je last van je longen, zoals mijn man, of van je hart, zoals ikzelf. Zo ging het drie weken door.’

Hoet is een van de inmiddels honderdduizenden Nederlanders die de nieuwe ziekte die dit jaar overwaaide uit China kregen: coronavirus disease 2019, oftewel CO..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .