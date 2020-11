Winterregeling daklozen open wegens corona

Den Haag

In deze (nacht)opvang zijn tijdelijk ook (Oost-Europese) daklozen welkom die doorgaans buiten de regelingen vallen. Vanwege de extra coronamaatregelen roept staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) gemeenten op de voorzieningen zo snel mogelijk te realiseren. De uitbreiding van de opvang geldt vooralsnog voor twee weken, de periode van de aangescherpte lockdown. Tijdens de eerste coronagolf in maart was een vergelijkbare regeling van kracht.

winterkouderegeling

Door de oproep van staatssecretaris Blokland gaat feitelijk de winterkouderegeling vervroegd in, die sinds eind 2019 bestaat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Als volgens de weersverwachting de gevoelstemperatuur tot onder het vriespunt daalt, worden extr..

