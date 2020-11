Minister Blok betuigt solidariteit in Wenen

Den Haag

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft in het centrum van Wenen bloemen gelegd op de plek waar eerder deze week een aanslag werd gepleegd door een moslimterrorist. Hij wilde daarmee zijn solidariteit betonen met het Oostenrijkse volk. Blok bezocht de plek samen met de Oostenrijkse minister van Europese Zaken, Karoline Edtstadler. Het bezoek vond plaats op de laatste dag van nationale rouw in Oostenrijk. De aanslag laat zien dat we nauw moeten samenwerken in de strijd tegen terrorisme, zei Blok. De bewindsman is daar voor een bijeenkomst van de zogenoemde ‘zuinige vier'. <