Ziekenhuizen nemen minder patiënten op

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2512 mensen op de verpleegafdelingen en intensive cares, 60 minder dan op woensdag en 141 minder dan op dinsdag. ‘Uitstekend nieuws', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd langzaam verder kan dalen. Het aantal gemelde nieuwe coronabesmettingen is donderdag gedaald naar 6996 meldingen, tegen 7646 een etmaal eerder. <