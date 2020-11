Woningplan Noord-Holland en Flevoland

Den Haag

In Noord-Holland en Flevoland worden de komende tien jaar in totaal 240.000 nieuwe woningen gebouwd. Daarover heeft het kabinet afspraken gemaakt met de twee provincies, de metropoolregio Amsterdam en betrokken gemeenten, schrijven minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. In verband met het grote tekort aan woningen, moeten er tot 2030 in het hele land bijna één miljoen huizen bij komen. Een flink deel daarvan zal in Noord-Holland en Flevoland komen, omdat daar de behoefte aan woningen groot is. <