Miljoenentegenvaller renovatie Afsluitdijk

De renovatie van de Afsluitdijk duurt zeker drie jaar langer dan was voorzien. Door de vertraging komen de kosten van de opknapbeurt ook hoger uit. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Kamer. Reden voor de vertraging is een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen, die nodig zijn voor de waterafvoer. Over de hoogte van de extra kosten zegt Van Nieuwenhuizen nog geen uitspraak te kunnen doen, maar vakblad Cobouw meldt dat het project honderden miljoenen euro's duurder uit zal vallen. <

