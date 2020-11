Google weert bemiddelaars

Amsterdam

Google heeft tientallen advertenties geblokkeerd van bemiddelingsbureaus die tegen betaling aanbieden om aanvragen te doen bij de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het opvragen van een verklaring omtrent gedrag of huur- en zorgtoeslagen, wat in Nederland ook gewoon bij een loket kan. Het bedrijf achter de zoekmachine geeft aan dat inmiddels zeker veertig advertenties zijn tegengehouden. De actie volgt op meldingen van de Consumentenbond. ‘Het gaat hier om volstrekt overbodige diensten. Consumenten besparen veel geld door de aanvragen zelf in te dienen', zegt de bond. <