Omroeppersoneel krijgt loonsverhoging

Hilversum

Omroeppersoneel krijgt over een periode van drie jaar een structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor omroeppersoneel waar de leden van vakbonden NVJ en CNV donderdag hun handtekening onder hebben gezet. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht over de jaren 2019, 2020 en 2021. Voor 2020 geldt per januari een loonsverhoging van 2,6 procent, per juli 2020 een verhoging van 1 procent en per 1 april 2021 een verhoging van 1,4 procent. FNV wilde nog niet de handtekening zetten, slechts een derde van alle FNV-leden ging namelijk akkoord. <