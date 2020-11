‘Kerken te afwachtend bij schuldenproblemen'

In kerken is praten over schulden een taboe, constateert Tom Kolsters van de kerkelijke hulporganisatie Schuldhulpmaatje.

Hij lanceert zaterdag op de diaconiedag van de Protestantse Kerk een kaartspel om dat taboe te doorbreken.

Utrecht

Waarom is praten over schulden een taboe?

‘Een belangrijke reden is schaamte. Die wordt versterkt doordat anderen hun oordeel vaak al klaar hebben en denken dat iemand te veel geld uitgeeft. Verder proberen mensen het eerst zelf op te lossen. Gemiddeld vragen zij pas na vijf jaar hulp. In die periode is de schuld vaak vijf keer zo groot geworden.’

Hoeveel kerkgangers kampen met schulden?

‘Dat hebben wij niet onderzocht. Voor heel Nederland geldt dat een op de vijf mensen kampt met problematische schulden. En de verwachting is dat dit aantal door corona alleen maar gaat toenemen. Wij gaan ervan uit dat dit in all..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .