Docenten over het bespreken van cartoons in de klas: ‘Ik toonde een cartoon van Mohammed’

Docenten maatschappijleer in heel het land hebben aandacht gegeven aan de moord op Samuel Paty. ‘Ik denk dat je er begrip voor moet hebben als een docent tijdens de les nu geen spotprenten durft te tonen’, vindt docent Remi Balistreri.

Amersfoort

‘Ik merk dat ik het gevoel van sommige van mijn leerlingen niet helemaal deel’, merkt Remy Balistreri op. Hij is docent geschiedenis en maatschappijleer en woont in Rotterdam. ‘Een collega van mij is vermoord om iets wat ik ook zou kunnen doen. Mijn leerlingen wijzen geweld volmondig af, maar vinden ook dat je er rekening mee moet houden dat het tonen van zo’n afbeelding gevoelig ligt. Zij hebben meer begrip voor die gevoeligheden dan ik.’

Balistreri werkt op scholengemeenschappen in Dordrecht en Rotterdam. Zijn klassen zijn gemengd, alle achtergronden en levensbeschouwingen komen erin terug. Corona is op dit moment voor zijn leerlingen een relevanter onderwerp dan spotprenten, denkt hij. ‘Ik merk niet heel veel verschil als ik ..

