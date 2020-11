Van Dissel noemt Nederland kwetsbaar in de regio’s

Nederland is kwetsbaar in de regio’s, aldus Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer.

Regio’s met veel besmettingen zijn kwetsbaar omdat als daar ‘gevoel van versoepeling’ ontstaat het volgens Van Dissel snel kan leiden tot veel nieuwe besmettingen als het reproductiegetal (R-waarde) daar weer boven de 1 komt. Het reproductiegetal is het aantal mensen dat een persoon kan besmetten.

Hoewel de groei van het aantal besmettingen sinds een week aan het afnemen is, gaat het in een aantal regio’s niet goed. Van Dissel wees daarbij op Rotterdam waar het aantal positieve coronatesten nog steeds boven de 20 procent ligt. Ook in het zuiden van Brabant zijn die cijfers onverminderd hoog.

‘Als in een toch grote stad als Rotterdam (...) de daling onvoldoende is, dan betekent dat dat de R-waarde in Rotterdam toch nog in de buurt van 1 is. En als daar dan het urgentiegevoel gaat verminderen omdat we horen van "het gaat beter", dan zou zo’n R-waarde weer zo boven de 1 komen', aldus Van Dissel. ‘En dan stijgt het aantal besmettingen daar weer en dan loop je ernstig achter de feiten aan.’

Het aantal gemelde coronabesmettingen is woensdag opnieuw afgenomen, meldde het RIVM. Er kwamen 7657 meldingen binnen van positieve tests. In het voorgaande etmaal turfde het RIVM 7769 nieuwe gevallen. Het aantal door COVID-19 veroorzaakte sterfgevallen nam met 106 toe. Ziekenhuizen hebben woensdag iets minder coronapatiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2572 coronapatiënten. Dat zijn er 81 minder dan dinsdag. <