Rutte zorgt voor een run op Curaçao als vakantiedoel

Reisorganisaties in Nederland zien het aantal boekingen voor een zonvakantie op Curaçao behoorlijk oplopen. Het is het gevolg van het ‘negatief reisadvies voor het buitenland’ dat premier Mark Rutte dinsdag gaf. De Caribische rijksdelen van het koninkrijk, zo liet hij immers weten, horen niet tot het buitenland.

Amsterdam

Voorwaarde is wel dat op het eiland van de bestemming code geel geldt. Dat is voor Curaçao, een autonoom land binnen het koninkrijk, het geval. Het eiland Bonaire, een zogeheten bijzondere Nederlandse gemeente, kende de code oranje, maar die is woensdag bijgesteld naar geel, zodat Nederlanders ook daarheen kunnen.

Onduidelijk is nog wat de status zal zijn van de twee andere autonome landen, Aruba en Sint Maarten, en van de twee andere bijzondere gemeenten, Saba en Sint Eustatius. Maar in elk geval op Curaçao heeft de Nederlandse beslissing, die in principe tot half januari geldt, tot grote opluchting geleid. De reisorganisaties Corendon en Tui, die beide Curaçao al geruime tijd in hun pakket hebben en er ook de afgelopen tijd voo..

