DierenPark doodt twee chimpansees

DierenPark Amersfoort heeft dinsdagochtend twee mannelijke chimpansees doodgeschoten. De dieren waren ontsnapt uit hun verblijf. Dat kon gebeuren doordat het verblijf niet goed was afgesloten door ‘een menselijke fout', aldus de dierentuin. Bezoekers of medewerkers van de dierentuin zijn niet gewond geraakt.

Amersfoort

De twee apen, Mike en Karibuna, werden vrijwel meteen na hun ontsnapping door dierenverzorgers gezien, aldus de dierentuin. Toen zijn bezoekers en medewerkers van het park direct in veiligheid gebracht. De loslopende chimpansees vertoonden ‘imponerend gedrag’ wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen. Daarom is besloten om de dieren dood te schieten. Het park spreekt van een ‘zwarte dag'. ‘We betreuren deze gebeurtenis enorm.’ De doodgeschoten apen hoorden al heel lang bij de chimpanseegroep van DierenPark Amersfoort

Bezoekers zijn enige tijd opgevangen in binnenverblijven van de dierentuin. Later zijn zij onder begeleiding naar de uitgang van het dierentuin gebracht. Het park hield dinsdag de deuren gesloten om te onderzoeken hoe het kon gebeuren dat het apenverblijf niet op slot is gedaan. De hekken hadden geen technische mankementen volgens het park.

Het is niet de eerste keer dat een aap in een Nederlandse dierentuin uit zijn verblijf ontsnapt. In 2007 wist gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam te ontsnappen. <