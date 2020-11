'Intimidatie bij stemlokaal is angstaanjagend'

Farah Karimi, senator voor GroenLinks, is dinsdag de enige Nederlander onder de 52 parlementaire waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die de Amerikaanse verkiezingen in de gaten zullen houden. Met verwondering bekijkt Karimi de aanloop naar de verkiezingsdag. ‘Het is schrikbarend dat de verkiezingen en de reactie daarop kennelijk zo veel angst inboezemen.’

Amsterdam

Wat houdt de missie in?

‘We gaan in teams van twee parlementariërs kijken bij stembureaus hoe daar de verkiezingen verlopen. Zelf ga ik met een Hongaarse collega naar de staat Wisconsin. We beginnen voordat de bureaus opengaan en eindigen als ze gesloten zijn. We schatten tien tot vijftien locaties te kunnen bezoeken, een half uur per bezoek.’

Wat ziet u tot nu toe?

‘Ik zie dat de spanningen hoog oplopen. In een briefing werd gezegd dat het onduidelijk is of de uitslag wordt gerespecteerd. Je hoort dat aanhangers van president Trump gewapend en al bij stemlokalen aanwezig zullen zijn om stemmers te intimideren. Laat dat eens op je in werken. We hebben het hier niet over een land in Latijns-Amerika of Azië..

