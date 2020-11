Quarantaine na ingrijpen illegaal feest

Alblasserdam

Loco-burgemeester Peter Verheij heeft er geen goed woord voor over. ‘Volstrekt onaanvaardbaar wat hier heeft plaatsgevonden! Dit had nooit mogen gebeuren. Een zeer wrange nasleep ook nog. Sterkte voor onze agenten van de politie en families die nu tegen wil en dank in quarantaine zitten', laat hij op Twitter weten naar aanleiding van een bericht in het AD. Ook de districtschef Zuid-Holland-Zuid is boos. ‘Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen. Het gedrag van de aanwezigen op het schip paste daar op geen enkele wijze in. Schandalig wat daar plaatsvond', zegt hij in de krant.

Twee agenten gingen die vrijdag af op het feest op de boot. De feestvierders weigerden echter het feest te beëindigen en gooiden met glazen en stoelen naar de agenten, die daarbij lichtgewond raakten. Ze moesten versterking oproepen, waarna het feest kon worden beëindigd. <