‘En nu stop je’

Ze liep in haar trainingspak de kerk in. Het viel me op hoe tenger ze was. Ik had over haar leven gelezen en was onder de indruk. Topturnster. Buitencategorie. Nationaal kampioen. Sportvrouw van het jaar. Maar niet onbekend met de onderkant van de vloer. Twee jaar in een auto geslapen. Vastgezeten om duistere dingen. Om geld verlegen, haar lichaam aan camera’s gegeven. Getekend door mentale en fysieke intimidatie in de sportwereld. De breuk met haar komaf. Ik kon haar biografie amper wegleggen. Het leven is een vreemde reis en ons hart een donker ding.