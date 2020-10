CO2-huishouding nog niet op orde

De Urgenda-norm voor daling van de CO 2 -uitstoot wordt, ondanks corona, niet gehaald. Of nét wel. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn jaarlijkse klimaatbalans. Voor 2030 moet het tempo van ontkoling minstens verdubbelen.

Amsterdam

Het is nog steeds niet zeker of het kabinet erin slaagt dit jaar te voldoen aan de uitstootnorm voor broeikasgassen die via de rechter is afgedwongen door milieuorganisatie Urgenda. Om die norm te halen moet de uitstoot in heel Nederland dit jaar onder de 166 miljoen ton CO 2 komen. Zelfs de enorme klap die COVID-19 heeft toegebracht, is niet genoeg om zeker te zijn dat dat gaat lukken.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn nieuwste balans van de CO 2 -huishouding, de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV). Het PBL rekende verschillende scenario’s door. Alleen als de komende maanden bijna alles meezit (warm weer in de laatste maanden, een tweede lockdown wegens COVID-19) komt de uitstoot onder da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .