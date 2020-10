Hervormingsdag

ijanden van Christus en de paus zijn zij, die omwille van hun aflaatpreken het Woord van God in de kerken het zwijgen opleggen.' Zo luidt punt 53 in de brief die Maarten Luther zaterdag 31 oktober 1517 aan zijn bisschop stuurde.

Of hij die 95 stellingen ook op een kerkdeur spijkerde, mag worden betwijfeld. Dat is een beeldend verhaal van later datum; mooi materiaal voor schilderijen en schoolplaten. Maar erg effectief zou het niet zijn, want weinig kerkgangers konden lezen; Latijn al helemaal niet. Bovendien: Luther was geen revolutionair die gele hesjes mobiliseerde, hij wilde gewoon via de kerkelijk-hiërarchische weg bezwaar aantekenen tegen de commercialisering van Gods genade. Hij vertrouwde nog volledig op de paus: de perfide aflaat-economie moest wel tegen de wil van de Heilige Vader ingaan.