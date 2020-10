Vijf jongeren aangehouden na dood 73-jarige man in Arnhem

De politie heeft vijf jongeren aangehouden voor de mishandeling met dodelijke afloop van een 73-jarige man in de Spijkerstraat in Arnhem. De man werd woensdagavond belaagd op straat. Hij overleed enkele uren daarna aan zijn verwondingen.

Arnhem

Het gaat om een 18-jarige jongen uit Rozendaal en vier minderjarigen (een uit Rozendaal, twee uit Westervoort en een uit Arnhem). De politie gaat de jongens de komende dagen verhoren over de toedracht en ook over het motief.

De politie startte woensdagavond direct een uitgebreid onderzoek in het Arnhemse Spijkerkwartier en deed een oproep via Burgernet. Het vijftal is donderdag aan het eind van de middag opgepakt.

De politie zegt in deze fase verder geen informatie te verstrekken over het onderzoek.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemt de dodelijke mishandeling ‘een afgrijselijke, monsterlijke misdaad, die grote impact heeft op de Arnhemse samenleving’.

Hij had donderdagavond lof voor het werk van de politie. ‘Hulde voor het zeer kordate en effectieve optreden van politie en OM. Met de aanhouding van de vijf minderjarige verdachten wordt de in en in trieste misdaad nog tragischer dan het al is. Wat een afschuwelijk groot verlies, wat een afschuwelijk groot verdriet’, aldus de burgemeester.

Eerder op de dag riep hij getuigen en daders op zich te melden.