Grote aanslagen Frankrijk na 1800

De onthoofding van een vrouw in Nice donderdag is niet de eerste terreuraanslag in Frankrijk:

Parijs

Op 14 juli 2016 rijdt in Nice een truck met een islamist aan het stuur in op publiek op de Promenade des Anglais. Er komen 86 mensen om, plus de dader; 434 mensen raken gewond. Op 13 november 2015 woedt islamterreur van ISIS en al-Qaeda in Parijs. Er komen 131 mensen om, ook zeven daders sterven en 413 mensen raken gewond bij schietpartijen, gijzelingen en zelfmoordaanslagen in popzaal Bataclan en op andere locaties. Op 7 en 9 januari 2015 vindt er in Parijs een schietpartij plaats bij satirisch blad Charlie Hebdo, bij gijzelingen en in een supermarkt. Er komen 17 mensen om, ook drie daders sterven en 22 mensen raken gewond.

Op 18 juni 1961 bombardeert de OAS, rechts-extremistische terreurorganisatie in Frankrijk en Algerije bij Vit..

