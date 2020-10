Sector schrikt van nieuw geval vogelgriep

Bij een pluimveebedrijf met 35.000 dieren in Altforst, in de Neder-Betuwe, is een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep vastgesteld. De sector reageert gealarmeerd, omdat de besmetting dit jaar vroeg is en bovendien is binnengedrongen in een stal waar hoge hygiënestandaarden gelden.

Den Haag

‘Wat staat ons nog te wachten?’, vraagt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), zich af. ‘De vogeltrek, waarmee het virus zich via wilde dieren verspreidt, is pas net begonnen. Bovendien gaat het om een bedrijf waar zeer zorgvuldig wordt gewerkt en de dieren ook niet buiten komen. Dat het daar toch binnen is gedrongen, stelt ons voor een raadsel en maakt ons bezorgd.’

Het is de vierde keer in zeven winters dat vogelgriep wordt vastgesteld in Nederland. Nooit werd het zo erg als in 2003, toen honderden pluimveebedrijven werden getroffen en miljoenen dieren moesten worden afgemaakt. Net als nu ging het toen om de ernstige variant van de vogelgriep, zeer besmettelijk en vri..

