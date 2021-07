Muzikale opwinding en feilloze beheersing

Dit album begint met een wereldpremière, maar vervolgt met een beproefd muzikaal meesterwerk. Toch hebben het derde vioolconcert ‘Alhamabra Concerto’ van Peter Eöttvos (1944) en ‘Le Sacre Du Printemps’ van Igor Stravinsky (1882-1971) veel raakvlakken. Al was het maar omdat het krachtige vioolspel van Isabelle Faust de twee composities naadloos samensmeedt.

beeld nd

beeld nd

Het jaarlijkse Muziek en Dans Festival van Granada gaf Peter Eötvös de opdracht een nieuw stuk te schrijven. De Hongaarse componist liet zich inspireren door de plaats van uitvoering, het middeleeuwse paleizencomplex Alhambra. Eötvös is niet de eerste componist die Spaanse en Arabische elementen verwerkt in zijn muziek, maar zijn experimentele aanpak met ruimte voor bewegingsvrijheid en improvisatie is zeker verfrissend. De componist liet zich sturen door de letters van het woord Alhambra en de namen van de musici die zijn stuk zouden spelen: Isabelle Faust en dirigent Pablo Heras-Casado aan wie hij zijn ‘Alhambra Concerto’ opdroeg.

De nieuwe compositie is ontstaan vanuit ritmiek. Faust en het Orchestre de Paris gaan spannende dialogen me..

