Stockholm

De lancering van streamingdienst Viaplay in Nederland, waar onder meer de Formule 1 op wordt uitgezonden, heeft alle verwachtingen overtroffen. Dat zegt moederbedrijf Nordic Entertainment Group (NENT) in een handelsupdate. Het Zweedse concern stelt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal 778.000 betalende abonnees bijkwamen in alle markten waar het bedrijf actief is. Nederland was goed voor het overgrote deel van de klantenaanwas, aldus NENT, dat daarbij geen precieze aantallen noemde. In totaal telt Viaplay bij zijn internationale divisie 1,2 miljoen betalende kijkers. Daarvan is Nederland de belangrijkste markt. Inclusief de Noordse thuismarkten telt Viaplay nu 4,8 miljoen betalende abonnees.

‘Nederland is na twee maanden een van onze grootste abonneemarkten’, aldus NENT-topman Anders Jensen in een toelichting. De komende tijd zal NENT de investeringen in Nederland verder opvoeren.