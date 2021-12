ND-hoofdredacteur Sjirk Kuijper stopt: ‘Het doet ergens pijn, maar het is tijd om te vertrekken’

Amersfoort

Sjirk Kuijper (55) is bezig aan zijn laatste maanden als directeur-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Per 1 januari 2022 legt Kuijper zijn taak als directielid neer, waarna de directie eenkoppig zal verder gaan in de persoon van Rinder Sekeris (zie kader onderaan). Daarnaast heeft Kuijper aangegeven te willen stoppen als hoofdredacteur. Wanneer hij precies aftreedt, is nog onbekend. Dat hangt van de snelheid af waarmee een opvolger wordt gevonden.

De wens om het hoofdredacteurschap te beëindigen komt voort uit een afspraak die Kuijper begin 2013, toen hij aantrad, met zichzelf maakte: zie deze baan als een ambtstermijn en blijf niet te lang ‘aan de macht’. ‘Tijdens mijn hele loopbaan ben ik mensen, vooral mannen, tegengekomen die te lang zijn doorgegaan als baas. Ze raakten verslaafd aan het werk, het inkomen, het podium en de positie. Ze konden niet meer loslaten wat ze hadden en hadden geen vertrouwen dat anderen hun werk minstens zo goed konden doen. Zo wilde ik niet worden.’

er tussenuit

Zeven jaar directeur-hoofdredacteur, misschien acht. Die termijn had Kuijper in zijn hoofd. Uiteindelijk wordt het, vanwege de coronacrisis, een jaartje meer. ‘Vorig jaar vond ik geen goed moment om er tussenuit te piepen. We hadden immers geen idee hoe erg de krant, ook economisch, door de crisis getroffen zou worden. Maar 2020 werd financieel een goed jaar voor de krant, dit jaar gaat het zelfs nog beter. Deze zomer, terug van vakantie, heb ik daarom de knoop kunnen doorhakken.’ De beslissing doet ‘ergens pijn’, zegt Kuijper. ‘Dit is een ontzettend mooie, veelzijdige baan. Een combinatie van zichtbaarheid – het boegbeeld van de krant naar buiten toe –, journalistiek inhoudelijk bezig zijn en zeggenschap, om het plat te zeggen. Veel te zeggen hebben over welke kant de krant op moet. Dat vraagt een hoop competenties die ik niet allemaal in dezelfde mate bezit.’

De man met Friese wortels, maar tegenwoordig woonachtig in Apeldoorn, maakt de vergelijking met een dominee. ‘Als een voorganger goed is in preken, maar slecht met jongeren, moet zijn ambtstermijn niet twintig jaar duren. Dan zijn alle jongeren weg. Ik mag graag schrijven, en ook als critici het met mijn opvattingen niet eens zijn, noemen mijn analyses wel helder, scherp en leesbaar. Maar in het nadenken over innovatie, hoe je bijvoorbeeld nieuwe media op een goede manier kan inzetten voor de krant, kan bij mij achterstallig onderhoud ontstaan. Natuurlijk wordt dat opgevangen door collega’s, maar diezelfde collega’s verwachten ook op dit vlak een bijdrage van hun hoofdredacteur.’

schaamteloos

Kuijper is tevreden met hoe hij de krant achter gaat laten. De afgelopen jaren heeft hij, samen met Sekeris, de christelijke journalistiek het ankerpunt van de organisatie willen laten zijn. Dat klinkt logisch, maar was het niet altijd. ‘Het Nederlands Dagblad bestaat niet om boeken uit te geven, een callcenter te runnen of ons oude, te grote pand in Barneveld te verhuren aan kleinere ondernemers. Zaken die we allemaal gedaan hebben, maar waarmee we gestopt zijn.’

Het afscheidsinterview van zijn voorganger Peter Bergwerff illustreert het verschil tussen de twee, zegt Kuijper. ‘Daarin zei hij zelf dat hij meer dominee dan journalist was. Hij worstelde met vragen hoe hij geestelijke leiding moest geven en of hij lezers niet heeft laten twijfelen, in verzoeking heeft gebracht. Heel eerlijk, maar ik vind dat de journalist een bescheidener rol heeft. De journalistiek heeft een taak die nadrukkelijk te onderscheiden is van het onderwijs, de politiek en de kerk. Als je die taak helder afbakent, hoef je niet snel in gewetensnood te komen. Ook niet wanneer je bericht over dubieuze opvattingen of narigheid in kerkelijke kringen. Wij zijn geen geestelijk leiders maar gewoon vakmensen, beroepsbeoefenaren.’

‘Een kernkwaliteit van professionele journalistiek is de scheiding tussen nieuws en commentaar. In interviews, maar ook op onze opiniepagina’s is er volop ruimte voor meningen waarmee we het als krant absoluut niet mee eens zijn. Als we maar menen dat deze mensen iets te melden hebben waar lezers kennis van zouden moeten nemen. Tegelijk hebben we heel helder gekozen voor een identiteit die schaamteloos christelijk is. Onze organisatie kent een grote kerkelijke verscheidenheid, maar we onderschrijven allemaal dat we leven in een door God gemaakte werkelijkheid, die door Christus wordt verlost en waarin we inzichten durven te verwachten van zijn Geest.’

toekomst

Ondanks zijn vertrek als hoofdredacteur, is het niet uitgesloten dat Kuijper – na ook nog een periode als kerkredacteur in de jaren negentig – volgend jaar aan een derde leven bij het Nederlands Dagblad begint. ‘Ik hoop dat ik drie, vier dagen aan de krant verbonden kan blijven als auteur. Dat ik mij volledig kan richten op het schrijven van commentaren en analyses. Maar goed: de nieuwe hoofdredacteur moet dat wel zien zitten. Ik zal van niemand iets eisen.’

Mocht een vervolg bij de krant er niet in zitten, heeft Kuijper nog een plan B. ‘Het duurt nog tien jaar tot mijn pensioen, dus ik heb nog tijd om iets heel anders te gaan doen. Ik speel met het idee om mijn bus- of vrachtwagenrijbewijs te gaan halen. Het kan een fantasietje blijven, maar wie weet.’

profiel opvolger

Per 1 januari zal de directie van het Nederlands Dagblad bestaan uit directeur-uitgever Rinder Sekeris. ‘De afweging voor een eenhoofdige directie was natuurlijk aan de Raad van Commissarissen. Je moet die zien tegen de achtergrond dat Sjirk en ik in 2013 tegelijk startten in onze functies. Nu stapt een van beiden uit, en dan is het logisch dat een herschikking plaatsvindt. Bovendien, het bedrijf is flink veranderd, ook dat rechtvaardigt een andere directiestructuur’, legt Sekeris uit. ‘Ik zal Sjirk missen, maar ik heb er alle vertrouwen in. De meeste directietaken lagen al bij de uitgever. In de praktijk blijft mijn werk goeddeels hetzelfde.’ Sekeris noemt het afscheid van Kuijper als directe collega ‘jammer’, maar ‘het is geen slecht moment. De krant staat er zakelijk en journalistiek goed voor.’

Op dit moment wordt een profiel voor de opvolger van Kuijper samengesteld. In januari wordt begonnen met de werving en idealiter moet er voor de zomer iemand zijn benoemd. ‘Belangrijk is een toekomstgerichte blik. Innovatie is een voortdurend proces en we kunnen geen moment achteroverleunen. We zoeken iemand die verder kan en wil kijken dan eind 2023, het jaar tot waar onze huidige strategische plannen lopen. Tegelijk moet de nieuwe hoofdredacteur een scherp oog hebben voor ons verleden, de identiteit van ons bedrijf en de ontwikkeling van onze krant, vooral ook digitaal.’