Maureen komt niet aan sparen toe: ‘Door mijn verhuizing is mijn spaarrekening leeg’

Dé manier om slim met geld om te gaan, bestaat niet. Iedereen doet het anders en daarvan kunnen we leren. Vandaag vertelt Maureen Osayande over haar geldgewoonten. Zij is medewerker in de kinderopvang. Door onverwachte rekeningen lukt het haar steeds niet om te sparen.

inkomen

‘Ik werk 31 uur per week in de kinderopvang. Meestal ontferm ik me over een groepje kinderen van 0 tot 2 jaar. Het salaris is prima. Meer is altijd fijn, maar ik kan ervan leven. Voorheen werkte ik in de retail – bij de Mediamarkt en een schoenenwinkel – en daar zou ik fulltime moeten werken voor hetzelfde salaris, dus ik vind dit nog niet zo slecht.’

droom

‘Ik ben opgeleid als visagist en schoonheidsspecialist. Het is mijn droom om ooit, als ik een huis kan kopen, een eigen salon te openen aan huis. Een eigen zaak is nu financieel niet haalbaar en ook onhandig, want ik woon in een kleine studio.’

sparen

‘Een jaar geleden ben ik verhuisd naar een nieuwe woonplaats. Daa..

