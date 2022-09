Predikant en vogelaar Jaap Oosterhuis: ‘Voorgaan is een wekelijkse oefening in wijsheid’

Jaap Oosterhuis uit Hasselt is predikant en vogelaar. Hij is diep onder de indruk van de natuur. Ook worstelt hij met zijn ecologische voetafdruk. Toch wil hij zich niet als groene dominee profileren. Liever kiest hij ervoor om zijn liefde voor Gods schepping op anderen over te brengen.

Bij binnenkomst in de ruime, lichte woonkamer van Jaap Oosterhuis, is het eerste wat hij doet, op deze zonnige herfstdag, de schuifdeur naar de tuin openzetten. Hij wijst op de witte vlinderstruik, waar de late vlinders met graagte op afkomen. Natuur speelt in zijn leven een grote rol. Het is niet alleen zijn hobby, de natuur heeft voor hem een diepere dimensie. In de natuur krijgt hij vaak het gevoel dat God, de Schepper, hem een spiegel voorhoudt.

In de woonkamer nemen in zijn ruim bemeten boekenkast rijen vogelboeken een prominente plaats in. Op de eettafel ligt een exemplaar van zijn net gepubliceerde Dagboek voor natuurliefhebbers. Met een grijns zegt Oosterhuis dat hij net de laatste herinneringsmails om te beta..

