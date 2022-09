Landbouwgrond kopen om nieuwe natuurgebieden aan te leggen. Hoe gaat dat eigenlijk?

Er komt een man met een zak geld bij een boer. ‘Wilt u uw land verkopen? We willen er graag een natuurgebied van maken.’ Het antwoord is zelden meteen ‘ja’.

(beeld nd)

André de Bonte en Renske Terhürne van Geldersch Landschap & Kasteelen (beeld nd)

Nieuwe natuur maken door landbouwgebieden op te kopen. Het klinkt simpel. En voor boeren bij wie alle problemen boven het hoofd groeien, kan het een uitkomst zijn. Geldersch Landschap & Kasteelen is een van de organisaties die, deels met geld van de overheid, landbouwgrond koopt om nieuwe natuur een kans te geven. Maar hoe gaat zoiets?

‘Bel over een jaar maar eens terug.’ De rentmeester van Geldersch Landschap en Kasteelen die op de boerderij is langsgegaan weet genoeg. Dit kan even gaan duren. De boer die weet dat de overheid zijn land heeft aangewezen als nieuwe natuur, voelt aan dat hij een goede prijs kan vragen.

‘Het liefst hoor je natuurlijk: bel over een maand maar eens terug’, zegt Renske Terhürne. Ze is een collega van de..

