Ouderenportret: ‘Hopelijk mogen we onze kleinkinderen nog lange tijd volgen’

‘Lange tijd heb ik geen andijvie willen eten, want dat deed me te veel denken aan de gaarkeuken in Dordrecht waar ik tijdens de oorlog samen met mijn zus eten ging halen. Als je daar binnenkwam, sloeg er een enorme andijvielucht in je gezicht. Mijn vader werkte bij een energiebedrijf dat geconfisqueerd was door de Duitsers. Af en toe nam hij stiekem kolen mee. Dat was geen diefstal, vonden wij, want de bezetter had geen recht op het bedrijf.

De kolen ruilde mijn vader voor eten, dus wij hebben geen honger geleden. Als het luchtalarm ging, schuilden wij samen met de buren in de kelder. De buurman had een paar grote sprookjesboeken en las ons daaruit voor. Daar heb ik goede herinneringen aan.

Ik heb altijd erg van lezen gehouden. Op sc..

