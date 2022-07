‘Locals bij pausbezoek onvoldoende betrokken’

Saskatoon

‘We hadden nul overleg over zijn pelgrimstocht naar Ground Zero op ons eigen land. Veel overlevenden hadden niet de middelen, het geld of zelfs de technologie om het bezoek van de paus bij te wonen. Het bezoek werd van bovenaf gecoördineerd door de Canadese overheid en de Canadese Conferentie van Bisschoppen; al met al was deze constructie geen eerbetoon aan de overlevenden.’ Bobby Cameron, Chief van de Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN) in de Canadese provincie Saskatchewan, is niet tevreden over het bezoek van de paus, meldt hij op de site van de koepel. Dat de paus kwam en excuses aanbood voor het leed van de inheemse kinderen in de ruim een eeuw durende culturele genocide was goed, maar het had beter en ruimer..

